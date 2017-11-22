Набиуллина сообщила о подорожании продуктов для "Оливье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Банка России Эльвира Набиуллина представила в Госдуме основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов. Перед этим она дала прогноз, какими будут итоги текущего года.

По словам руководителя регулятора, у россиян ощущение инфляции заметно выше реальных показателей. Для примера Набиуллина предложила посчитать рост цен на основе "индекса оливье" и "индекса селедки под шубой", сообщают "Дни.ру".

"Салат оливье за год подорожал на 1,2 процента, приготовить его стоит около 312 рублей. Селедка под шубой подешевела на 0,9 процента, стоит чуть больше 150 рублей", – рассказала глава регулятора.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года инфляция в России не превысит трех процентов, а в первом полугодии 2018 года немного повысится − до уровня около четырех процентов. Такой прогноз озвучил Центробанк России.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что ее беспокоит не низкая инфляция, а скорость ее снижения. Она подчеркнула, что скачок инфляции с июньских 4,4 процента до октябрьского уровня говорит о высокой волатильности показателя, но реагировать на нее мерами денежно-кредитной политики ЦБ не будет.

Кроме того, МВФ прогнозировал долгосрочный рост российской экономики на 1,5 процента в год. МВФ в октябре повысил прогнозы роста ВВП РФ на 2017 и 2018 годы до 1,8 процента и 1,6 процента соответственно, а также подтвердил тенденцию к восстановлению российской экономики. Согласно прогнозу ведомства, экономическая ситуация в РФ будет улучшаться в 2017 и 2018 годах в соответствии с апрельским прогнозом.