Перед Новым годом Роскачество проверит качество водки

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Перед Новым годом Роскачество проведет исследование качества водки 49 брендов производства России, Белоруссии, Швеции, Франции и Финляндии. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

"В соответствии с поручением правительства РФ Роскачество проведет исследование качества алкогольных напитков. На этой неделе пройдет исследование качества водки. Исследование проведут по трем направлениям - на соответствие обязательным показателям безопасности, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества", – говорится в сообщении.

Товары исследуют по 22 показателям качества и безопасности. Водку проверят на содержание примесей, наличие тяжелых металлов, уксусный и протоновый альдегиды, которые содержатся, например, в спиртосодержащей непищевой продукции, так называемом "боярышнике".

Отмечается, что результаты исследования будут доступны потребителям до Нового года - в сезон самого высокого спроса на водку, чтобы потребители смогли перед праздниками выбрать действительно высококачественный продукт.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом столичных магазины проверят на наличие контрафактного алкоголя. Рейды проведут полицейские, специалисты городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции и департамента торговли.

Проверки затронут несколько десятков торговых точек, на которые жаловались горожане. Контрольные рейды ждут магазины, где в прошлые годы выявляли подобные нарушения, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Начнутся они с ВАО и ТиНАО – в этих округах получили больше жалоб на низкокачественный алкоголь.

Рейды по выявлению контрафактного алкоголя проводят в Москве перед всеми крупными праздниками. Это связано с тем, что в предпраздничные дни традиционно растут объемы продаж спиртного и процент алкоголя низкого качества.