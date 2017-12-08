Праздничное настроение. Надо ли наряжать елку на Новый год?

Нарядные елки распушились по всей Москве. Гуляешь по городу, и на каждом шагу чувствуешь приближение праздника. Анна Лебедева рассказывает, почему так важно украшать дом к Новому году.

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На днях вдруг подумала: а не купить ли нам новую елку к Новому году? Более пушистую, чем наша, чтобы ростом повыше была. А может, стоит живую? Представила, как запах хвои и морозного ветерка пропитывает комнату. А я сижу в большом желтом кресле и складываю в блюдце мандариновые корки. Рядом с елкой стоят бородатый Санта и гномы в мягких красных колпаках.

Новая елка – отличный повод нарядить ее по-современному, например в красно-белых тонах. Представила, как совсем скоро мы с дочерью будем печь имбирные пряники и тоже украшать ими елку, которая будет намного лучше старой.

Погрузившись в мечты о приятной покупке, вспомнила малюсенькую, потрепанную временем елочку, которую каждый год наряжает моя свекровь. В пыльной коробке на антресоли до сих пор хранятся Дед Мороз из папье-маше в выцветшем тулупе, снегурочка с косой до пояса, стеклянные шары, корзина с розами, шишка, Кот в сапогах, Красная Шапочка на прищепке, Крокодил Гена, ненец, мишка, ребенок в костюме клоуна и другие игрушки из моего детства.

Фото: depositphotos/CITAlliance

Из года в год, приходя к ней в гости на Рождество, я перестаю думать о покупке новой елки, потому что нет ничего уютнее той, склонившейся набок, в серебристом дождике, с мигающими огоньками, каждой иголочкой впитавшей в себя время. Представляю, как два маленьких мальчика, глядя на это искусственное деревце, предвкушали праздник, как трепетно вешали на него вместе с мамой тогда еще новые игрушки, конфеты, леденцы и с нетерпением ждали наступления новогодней ночи.

Все традиции бережно сохранились по настоящее время, а прошло уже немало лет. Мальчики стали отцами, и теперь эта елочка радует их детей. Каждый год около нее девочки загадывают желание, читают стихотворение и вытаскивают из корзины подарок.

Все-таки елка в доме – это волшебство. И чем она старше, тем приятнее.

Мне часто приходится общаться с мамами детишек разных возрастов. Некоторые из них вообще не наряжают елку к Новому году из-за того, что ребенок еще маленький и все равно не поймет.

Не представляю, как можно лишить себя главной эмоции праздника, ведь, наряжая елку, мы каждый раз возвращаемся в свое детство, где были абхазские мандарины, советские игрушки, искрящийся смех, бенгальские фонари и новогодний огонек в экране громоздкого телевизора.

Фото: depositphotos/FamVeldman

Некоторые даже стараются не нарушать традиции. Если в детстве родители покупали живую елку, то это на всю жизнь.

Сейчас во всех магазинах, где продают елочные украшения, можно встретить винтажные шары, которые стоят намного больше современных. По мне, так им нет цены, тем более оригинальным.

Уверяю, что даже грудному ребенку будет приятно смотреть на нечто зеленое, увешанное чем-то блестящим.

Даже если ребенок еще находится в утробе матери, даже если у вас пока нет детей или вы одиноки, наряжайте елку. Не важно какую – живую и ароматную, искусственную пушистую или добрую старую. А для новогоднего аромата можно купить ветки и повесить на пушистые лапы несколько любимых игрушек.