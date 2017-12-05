Цены на детские игрушки в России обогнали инфляцию в четыре раза

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За год стоимость детских игрушек выросла на 11%, чем в четыре раза превысила процент инфляции.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в конце прошлого года средняя стоимость игрушки составляла 290 рублей, в октябре этого года — 322 рубля. А инфляция в октябре этого года, по данным Центробанка, составила 2,7%.

Значительно подорожали пластиковые игрушки — на 17%, пишет газета "Известия". Их средняя цена сегодня составляет 194 рубля. Чуть меньше прибавили в цене мягкие игрушки — 9%, со средней ценой в 450 рублей.

Эксперты полагают, что стоимость детских игрушек резко подскочила из-за повышения качества изделий. Глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков заявил, что российские производители стали требовательнее относится к качеству сырья, а поставщики игрушек из-за рубежа — за тем, чтобы товар был безопасен.

Эксперты уточняют, что детскими подарками к Новому году стоит начать обзаводиться уже сейчас. Поскольку традиционно к новогодним праздникам цена на этот вид товара возрастает еще сильнее. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что обычно магазины доставляют новый товар морским или наземным транспортом. Однако к Новому году продавцам приходится использовать авиаперевозки, что обходится значительно дороже. Все издержки они закладывают в стоимость игрушки.

Генеральный директор исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" Владимир Саламатов уточнил, что если цены на популярные товары для детей продолжат расти, то многие россияне откажутся от походов в магазины в пользу различных интернет-ресурсов заказа товара.

По данным Федеральной таможенной службы, больше всего игрушек в Россию завозят из Китая. За 10 месяцев этого года было ввезено 153,3 тысячи тонн. А в Роспотребнадзоре напомнили, что китайские игрушки чаще всего не соответствуют техническому регламенту.