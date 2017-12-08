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Безопасность

8 декабря, 14:08

Роспотребнадзор проверит алкоголь и детские игрушки перед Новым годом

безопасность праздники

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Коньяк, шампанское и детские игрушки начал проверять Роспотребнадзор перед Новым годом, рассказала руководитель ведомства Анна Попова.

Помимо этого, внеплановые проверки затронут учреждения, где должны проводить детские мероприятия. Коснутся они и товаров легкой промышленности, в большей мере – игрушек для детей, сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что ФАС собирается проверить информацию о возможном росте цен на шампанское к Новому году, а Роскачество – исследовать качество водки 49 брендов производства России, Белоруссии, Швеции, Франции и Финляндии.

Набор продуктов для новогоднего стола подорожал примерно на 300 рублей в сравнении с 2016 годом – 5,8 тысячи рублей против 6,1 тысячи. В набор вошло 29 пунктов, в том числе салаты сельдь под шубой, оливье, вино, торты, овощи, хлеб, икра, сыр и другое. Больше всего подорожали сливочное масло (105 рублей против 92) и икра лососевых рыб (756 рублей против 638).

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