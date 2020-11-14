В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

От коронавируса в столице скончались еще 75 пациентов. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Днем ранее сообщалось о 69 умерших.

Таким образом, общее число погибших в столице достигло 7 787 человек.

В России за последние сутки выявили 22 702 новых случая коронавируса во всех регионах. В Москве за 24 часа заразились COVID-19 6 427 человек.

Всего в стране зарегистрировано 1 903 253 случая в 85 регионах. Выздоровели за 24 часа 18 626 человек, за весь период – 1 425 529.

Ранее Владимир Путин заявил, что десятки стран мира готовы закупить произведенные в России вакцины от коронавируса. "Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств", – сказал президент РФ.