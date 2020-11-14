В РФ предложили сократить первый рабочий день после новогодних праздников

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В России предложили сократить на два часа первый рабочий день после новогодних праздников. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил такое обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.

Петунин считает, что изменения нужно внести в действующее трудовое законодательство. Он напомнил, что сейчас закон не предусматривает возможность установления сокращенного рабочего дня после нерабочего праздничного.

По мнению специалиста, это поможет создать комфортные условия для возвращения сотрудников к привычному темпу работы после новогоднего перерыва.

Ранее Минтруд установил новогодние каникулы в России в 2021 году с 1 по 10 января. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. 31 декабря в будущем году россияне будут отдыхать. Это связано с тем, что 2 и 3 января 2021 выпадают на выходные дни.