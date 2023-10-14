Ближайшая ночь в Москве может побить рекорд по теплу – Вильфанд

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Москвичей ждет по-июньски теплая ночь на воскресенье, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров покажут не менее плюс 11–13 градусов. Это может стать самым высоким ночным показателем для 15 октября за всю историю метеонаблюдений.

Синоптик добавил, что в первой половине дня в воскресенье ожидается плюс 13–15 градусов, затем температура начнет понижаться. Среднесуточная температура в этот дент будет на 6–8 градусов выше нормы.

"Это означает, что Москва будет находиться в конце первой декады сентября по среднесуточной температуре. Обусловлено это тем, что воздушные массы будут перемещаться из очень теплых акваторий Атлантики и Средиземного моря. Необычность ситуации в том, что солнце не будет играть никакой роли, его не будет, облака очень плотные", – цитирует метеоролога ТАСС.

В субботу же жителей Москвы ожидают дождь, местами гроза и порывы ветра до 18 метров в секунду. Горожан попросили соблюдать внимательность на дорогах, парковать автомобили вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра.

Руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что эти выходные, 14 и 15 октября, станут последними теплыми днями осени в Москве.

Жителей столицы предупредили о грозе и порывистом ветре 14 октября