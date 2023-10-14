Москвичей предупредили дожде и сильном ветре до конца дня 14 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей и гостей Москвы ожидают дождь, местами гроза и порывы ветра до 18 метров в секунду до конца дня субботы, 14 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Горожан попросили соблюдать внимательность на дорогах, парковать автомобили вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра.

В частности, в МЧС РФ сообщили, что основанием для объявления штормового предупреждения может стать прогноз об усилении ветра до 15 метров в секунду. Ведомство отметило, что такие порывы представляют опасность, поскольку может произойти обрушение конструкций и падение деревьев.

По словам спасателей, к сильному ветру относятся порывы от 10,8 до 13,8 метра в секунду, а к штормовому – 20,8–24,4 метра в секунду.

Ранее сообщалось, что в субботу, 14 октября, в столице ожидается облачная погода с дождем. Местами прогнозируется гроза. По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 12 до 14 градусов, по области – от 11 до 16 градусов.

Руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что эти выходные, 14 и 15 октября, станут последними теплыми днями осени в Москве.

Жителей столицы предупредили о грозе и порывистом ветре 14 октября