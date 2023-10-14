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Правительство РФ утвердило 22 ноября Днем психолога. Решение было принято по поручению Владимира Путина, сообщается в телеграм-канале кабмина.

"В этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества – крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране", – говорится в сообщении.

Как отмечается, уже более 7 миллионов человек работают в сфере оказания услуг психологической помощи населению.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос об учреждении в России Дня бабушки. В канун празднования Дня отца в России, Володин предложил подписчикам высказать свое мнение о том, нужно ли в России учредить День бабушки. Он отметил, что в России бабушки – незаменимые и важные члены семьи.

Ранее стало известно, что ко Дню отца, который в этом году выпадает на 15 октября, московские Центры и Дворцы творчества подготовили семейные турниры, выставки и праздничные концерты. Также папы с детьми до 14 лет смогут бесплатно посетить Музей Победы в День отца.

До этого сообщалось, что в павильоне "Умный город" на ВДНХ 14 октября проведут семейный день цифровой грамотности. В мероприятиях примут участие представители ведущих IT-компаний и специалисты столичного департамента информационных технологий.

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