Участник экстремистского сообщества "Новое величие" вышел на свободу

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Участник экстремистского сообщества "Новое величие" Вячеслав Крюков, осужденный на шесть лет колонии, отбыл срок наказания и освободился из ИК-10 Ростова-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Защитник отметил, что в ближайшее время Крюков вернется домой.

Соловьев подчеркнул, что он был один из первых фигурантов дела "Нового величия", кто получил реальный срок.

В августе 2020 года суд Москвы признал семерых человек виновными в создании экстремистского сообщества "Новое величие". По данным следствия, фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив госпереворот. Подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.



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