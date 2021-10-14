Врач призвал россиян "поменьше шататься по городу" в период пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россиянам следует меньше шататься по городу в период активного распространения коронавирусной инфекции, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, какие меры могут поспособствовать снижению роста заболеваемости.

"Людям надо поменьше шататься по городу, а то полные торговые центры людей, ходят без масок, несмотря на то, что их штрафуют", – сказал Малышев.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что российская система здравоохранения в настоящее время испытывает высочайшую нагрузку из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, в настоящее время свыше 1 миллиона 100 тысяч пациентов находятся на лечении.

По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, нынешняя волна коронавируса в России является самой тяжелой с начала пандемии. По словам медика, сейчас необходимо, чтобы у граждан с помощью вакцинации или естественным путем сформировался иммунитет, поскольку другого решения проблемы не существует.