Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:20

Британец рассказал об увиденном после остановки сердца

общество

Фото: depositphotos/sudok1

Британец, переживший остановку сердца, утверждает, что запомнил увиденное. Об этом сообщает издание Express.

По словам мужчины, сначала он ощутил, что его затягивает пустота. А позже он подумал об Элвисе Пресли. При этом пациент отметил, что был уверен в том, что все будет хорошо.

Также британец запомнил странное существо: "Я ощутил присутствие существа, созданного из чистой любви и принятия. <…> Мне показалось, что я всю жизнь его знал".

Ученые заявляют, что подобное часто видят люди, которые находятся при смерти. Причину этого исследователи видят в недостатке кислорода в головном мозге.

Ранее врачи назвали основные причины внезапной сердечной смерти. Наиболее частые причины ВСС – аритмии, желудочковые тахиаритмии (ускорение сердечной деятельности) или брадиаритмии (соответственно, замедление).

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать