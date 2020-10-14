Британец рассказал об увиденном после остановки сердца

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Британец, переживший остановку сердца, утверждает, что запомнил увиденное. Об этом сообщает издание Express.

По словам мужчины, сначала он ощутил, что его затягивает пустота. А позже он подумал об Элвисе Пресли. При этом пациент отметил, что был уверен в том, что все будет хорошо.

Также британец запомнил странное существо: "Я ощутил присутствие существа, созданного из чистой любви и принятия. <…> Мне показалось, что я всю жизнь его знал".

Ученые заявляют, что подобное часто видят люди, которые находятся при смерти. Причину этого исследователи видят в недостатке кислорода в головном мозге.

Ранее врачи назвали основные причины внезапной сердечной смерти. Наиболее частые причины ВСС – аритмии, желудочковые тахиаритмии (ускорение сердечной деятельности) или брадиаритмии (соответственно, замедление).