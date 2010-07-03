Ученые нашли связь между дополнительной артерией и эволюцией человека

Американские ученые выяснили, что эволюция человеческого тела ускорилась. И этот процесс происходит достаточно стремительно. У людей, рожденных с конца XIX века, все чаще остается серединная артерия, которая обычно исчезала еще в младенчестве. Как объяснить этот феномен – рассказывает наш научный обозреватель Николай Гринько.

Когда мы думаем об эволюции человека, нам кажется, что она давно остановилась: люди произошли от обезьян, пожили некоторое время в пещерах, затем изобрели колесо, книгопечатание и мелирование волос и на этом развиваться перестали. На самом деле биология человеческого организма меняется постоянно, и причина тому – постоянное изменение условий, в которых мы живем.

Речь идет не только о климате, но и о развитии медицины, образования, кулинарии и так далее. Эволюция на все это реагирует, просто процесс идет очень медленно, и в масштабе одного-двух поколений заметить изменения очень сложно. Но все-таки возможно. Например, ученые из Университета Флиндерса и Университета Аделаиды опубликовали отчет, согласно которому сегодня эволюция человека ускорилась, она происходит "быстрее, чем когда-либо за последние 250 лет".

Все люди рождаются с так называемой срединной артерией в предплечье. Через пару месяцев на ее месте возникают две другие – лучевая и локтевая – а срединная исчезает. Австралийские ученые изучили медицинские документы и выяснили, что в 1880-х годах у 10% населения срединная артерия в предплечье не исчезала, люди жили с тремя артериями. К началу XX века таких людей было уже 30%, а сегодня 35% имеют лишнюю артерию в предплечье. Исследователи полагают, что наличие трех артерий стало выгодно нашему организму, поскольку это увеличивает общее кровоснабжение.



Вывод ученых таков: если эта тенденция сохранится, то к 2100 году большинство людей будут иметь срединную артерию.



Интересно, что эта артерия не единственный показатель того, что люди все еще развиваются. Например, сейчас все чаще фиксируются случаи, когда люди рождаются без зубов мудрости. Считается, что это происходит из-за того, что человеческие челюсти становятся меньше и в них остается меньше места для зубов. Еще один пример – маленькая кость с названием "фабелла", которая у ископаемых видов обезьян поддерживала коленную чашечку. У современного человека ее нет, но в мире регистрируется все больше людей, у которых фабелла появляется вновь.

Если проследить все изменения, которые произошли в организме Homo sapiens за последние пару-тройку столетий, можно проследить тенденции и на их основе предположить, как будут выглядеть люди, скажем, через тысячу лет.

Специалисты считают, что средний рост человека будущего составит от 1,83 до 2,13 метра. Тенденция к этому объясняется последовательным улучшением питания и развитием медицины. Уже сейчас средний американец на 2,54 сантиметра выше, чем в 60-е годы прошлого века. Кишечник станет короче и проще, и это тоже объясняется изменением диеты. По той же причине у нас станет меньше зубов и уменьшится рот, поскольку пища стала намного питательнее и в том же объеме содержит намного больше полезных веществ.

Рукам и пальцам человека предрекается удлинение и рост количества нервных окончаний. Глаза станут больше, но не из-за гаджетов, как можно было бы предположить, а для более яркой мимики: поскольку рты станут меньше, при распознавании эмоций люди станут ориентироваться в основном на глаза собеседника. При этом мозг, как ни странно, станет меньше, и в этом уже виноваты электронные устройства: мы все обширнее пользуемся "делегированной памятью", размещая воспоминания не в голове, а на удаленных серверах в виде фотографий и видеозаписей. Запоминать большие объемы информации нам больше не нужно, производить сложные вычисления в уме – тоже, со всем справится компьютер, поэтому объем серого вещества в черепных коробках будет неуклонно снижаться.

Откровенно говоря, картина вырисовывается не слишком радужная. Мы станем высокими, хилыми существами с морщинистой кожей (потому что солнечного излучения будет больше), длинными руками и пальцами, крохотными ртами, огромными глазами, при этом – станем глупыми, как золотые рыбки. Ах, да – и с тремя артериями в предплечьях. Радует лишь одно: все это будет очень не скоро. Хотя…