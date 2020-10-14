Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об управляемой ситуации с коронавирусом в России. Об этом она сообщила на совещании с членами правительства, которое провел Владимир Путин.
"Ситуация с распространением коронавируса и, безусловно, осенне-зимний эпидемический период настораживают, сейчас уже появилось две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас. И я хочу сказать, что, по нашему мнению, ситуация управляемая и не требует введения ограничительных мер в экономике", – сказала Голикова.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране достаточно управляемая. Он добавил, что на данном этапе о введении жестких ограничений из-за роста случаев коронавируса речи не идет. По его словам, ситуация в стране может стабилизироваться примерно через 20 дней после того, как Россия пройдет два инкубационных периода.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия на сегодняшний день имеет по COVID-19 больший запас прочности, так как выстроена целая система по борьбе с вирусом. По его словам, жизнь и здоровье населения является абсолютным приоритетом.
Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 37,7 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,079 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 1 340 409 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.
В Москве выявили 4573 новых случая коронавируса
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