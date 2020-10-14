Россияне выбрали идеальную продолжительность новогодних праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аналитики сервиса Superjob в ходе опроса выяснили, сколько должны длиться новогодние праздники, сообщает RT.

31% респондентов считают, что десяти дней вполне достаточно, 18% предпочитают, чтобы выходные длились от одного до трех дней, 14% – от четырех до шести.

Одну неделю готовы отдыхать 9%, две – 6%. Еще 6% заявили, что готовы не отдыхать совсем, 3% опрошенных хотели бы отдыхать восемь-девять дней, столько же – от 11 до 13 дней.

10% участников опроса сообщили, что им в целом все равно, сколько будут длиться выходные. Всего сервис опросил 1,6 тысячи респондентов.

Ранее сообщалось, что идею сделать 31 декабря выходным днем одобряют 48% россиян. Респонденты считают, что в канун Нового года необходимо отдыхать, так как в этот день нужно готовиться к празднику.