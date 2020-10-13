Идею сделать 31 декабря выходным днем одобряют 48% россиян

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Практически каждый второй опрошенный россиянин поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днем, сообщает сайт "Комсомольской правды". По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о таком предложении министерства слышали более половины жителей страны.

Респонденты считают, что в канун Нового года необходимо отдыхать, так как в этот день нужно готовиться к празднику, набраться сил перед новогодней ночью, проводить время с семьей. А рабочий день 31 декабря, по их мнению, нельзя назвать нормальным.

Также были и те, кто не считает, что в этот день необходим выходной. Так, 36% полагают, что в России и так слишком много праздников. Некоторые думают, что длинные выходные только приведут к большому количеству пьяных драк. Также есть те, кто боится уменьшения доходов из-за дополнительного выходного.

Ранее Минтруд предложил установить новогодние каникулы в России в 2021 году с 1 по 10 января. Кроме того, министерство хочет сделать выходным 31 декабря в 2021 году, когда этот день выпадает на пятницу.

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов в июне направил на отзыв в министерство труда законопроект о сокращении в 2021 году новогодних каникул. По предложению сенатора, из-за последствий пандемии достаточно установить выходные с 1 по 3 января.