Эксперты рассказали о способах быстро снять квартиру с животными

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Съемное жилье жителям РФ с домашними питомцами следует искать ближе к зиме и не стоит бояться звонить по объявлениям без пометки "можно с животными", сообщает "Российская газета".

Эксперты на рынке недвижимости отметили, что в отличие от конца лета и начала осени к зиме спрос на аренду квартир снижается. В таком случае арендодатель может быть не против предоставить квартиру людям с кошками и собаками.

Любителям домашних животных стоит обратить внимание на квартиры с простым ремонтом, так как их собственники меньше волнуются за испорченные отделку или мебель. "Поэтому ставки аренды у них часто чуть ниже, чем в квартирах, куда с животными заселиться нельзя", – пояснила эксперт портала недвижимости ЦИАН Елена Лапшина.

Кроме того, нужно не бояться звонить по понравившимся объявлениям без пометки "можно с животными", так как некоторые собственники готовы пойти на уступки.

По словам экспертов, россиянам также следует обратить внимание и на соответствующие группы в соцсетях, благодаря которым есть возможность сразу выйти на хозяина квартиры и сэкономить на комиссии риелтору.

Ранее стали известны районы Москвы и Петербурга, где легче всего снять жилье с питомцами. Так, больше всего таких квартир находится в столичном районе Северное Орехово-Борисово и петербургском районе Муниципальный округ № 72.

Сообщалось, что доля квартир с отметкой "можно с животными" в Котловке приравнивается к 59,4%, в Крылатском – 58,6%, в Косино-Ухтомском – 57%, Перове – 55,1%. При этом чаще всего жильцы с питомцами заселялись в Ясеневе, Фили-Давыдкове, Алексеевском районе и Северном Тушине.