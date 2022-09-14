Дептранс призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московским автомобилистам необходимо соблюдать внимательность и осторожность на дорогах в связи ожидающимися дождями, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Кроме того, следует избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты. В случае ДТП машину рекомендуют переставить в безопасное место.
В департаменте уточнили, что в настоящее время затруднения в движении наблюдаются по направлению в центр на Ленинградском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов, так как движение осложнено низкими скоростями и авариями.
С четверга, 15 сентября, в Москве ожидается ухудшение погоды. Температура воздуха днем составит от 15 до 16 градусов тепла, ночью – от 8 до 10 градусов. Как рассказал ранее метеоролог Александр Синенков, причиной такой погоды станет атмосферный фронт из Северной Атлантики, который будет оказывать влияние на европейскую часть РФ.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, сообщил, что вся неделя будет дождливой и пасмурной, поэтому в ближайшие дни в столичном регионе может начаться грибной сезон. Синоптик также отметил, что с начала сентября в регионе выпало всего 8 миллиметров осадков, из-за чего почва оставалась довольно сухой для развития грибницы.
Руководитель Гидрометцентра прокомментировал погодные изменения в столице
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