Москалькова предложила освобождать от наказания смертельно больных осужденных

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
В России предложили разработать законопроекта об освобождении от наказания смертельно больных осужденных. Об инициативе рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Примеры еще раз подтверждают нашу инициативу о разработке законопроекта о безусловном освобождении от наказания тяжелобольных. Суд сегодня освобождает 50%, это его усмотрение, они мотивируют тем, что, по мнению судьи, человек может совершить еще преступление, и вообще он не понес ту кару, которую должен был понести", – передает РИА Новости ее слова.
Москалькова также заявила о необходимости выделить из категории тяжелобольных тех, кто смертельно болен. Она добавила, что работа над законопроектом будет продолжена.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил снять мораторий на проведение смертной казни для военных преступников на время проведения спецоперации. Как рассказал парламентарий, это необходимо для того, чтобы лишить их возможности избежать "карающей руки" правосудия.
В свою очередь, Москалькова поддержала инициативу о введении моратория на смертную казнь в ДНР. Она заявила, что есть альтернативные меры наказания, такие как пожизненное заключение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: