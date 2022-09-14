Москалькова предложила освобождать от наказания смертельно больных осужденных

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В России предложили разработать законопроекта об освобождении от наказания смертельно больных осужденных. Об инициативе рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Примеры еще раз подтверждают нашу инициативу о разработке законопроекта о безусловном освобождении от наказания тяжелобольных. Суд сегодня освобождает 50%, это его усмотрение, они мотивируют тем, что, по мнению судьи, человек может совершить еще преступление, и вообще он не понес ту кару, которую должен был понести", – передает РИА Новости ее слова.

Москалькова также заявила о необходимости выделить из категории тяжелобольных тех, кто смертельно болен. Она добавила, что работа над законопроектом будет продолжена.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил снять мораторий на проведение смертной казни для военных преступников на время проведения спецоперации. Как рассказал парламентарий, это необходимо для того, чтобы лишить их возможности избежать "карающей руки" правосудия.

В свою очередь, Москалькова поддержала инициативу о введении моратория на смертную казнь в ДНР. Она заявила, что есть альтернативные меры наказания, такие как пожизненное заключение.