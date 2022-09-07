Москалькова поддержала идею о введении моратория на смертную казнь в ДНР

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу о введении моратория на смертную казнь в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

"Поддерживаю. У меня давно сформировалась своя позиция. Я считаю, что есть альтернативные меры наказания, такие как пожизненное заключение", – отметила она.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Позже МИД Великобритании осудил смертный приговор, вынесенный английским наемникам в ДНР. Там назвали обвиненных Аслина и Пиннера военнопленными, а решение суда – нелегитимным.