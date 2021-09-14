Работодателям возместят средства, потраченные на трудоустройство безработных в РФ

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Работодателям возместят средства, потраченные на трудоустройство безработных. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Для стимулирования трудоустройства безработных работодателям возвращают расходы на частичную оплату труда принимаемых работников из числа безработных, зарегистрированных в службах занятости на 1 января 2021 года, включая выпускников вузов и колледжей, завершивших обучение в 2020 году и зарегистрированных в качестве безработных", – рассказала она.

Голикова уточнила, что к настоящему времени заявления на получение компенсаций подали порядка 26 тысяч работодателей. В них речь идет суммарно о 159 тысячах граждан, получивших рабочие места.

Ранее Сергей Собянин принял решение распространить меры поддержки в трудоустройстве на горожан в возрасте от 30 до 35 лет. Раньше получить временную работу или поучаствовать в специальных программах молодежной практики могли только москвичи моложе 30 лет.

