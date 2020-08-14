Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тепло вернется в столицу на следующей неделе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ближайшие выходные будет еще прохладно. По данным Гидрометцентра, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В субботу ночью ожидается 7–9 градусов, днем – 18–20 градусов. В воскресенье столбики термометров ночью покажут от 9 до 11 градусов, а днем – от 21 до 23 градусов.

Уже в понедельник, 17 августа, будет теплее. Ночью воздух прогреется до 13–15 градусов, а днем – до 23–25 градусов. Прогнозируются кратковременные дожди. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Во вторник и среду, 18–19 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью окажется на уровне 17 градусов, а днем – 21–26 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, какая погода ждет жителей столицы до конца августа. Вильфанд заявил, что потепление возможно ближе к двадцатым числам августа. По его мнению, приближение температуры к норме в 18–23 градуса стоит ожидать не раньше 19–20 августа.