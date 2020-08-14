В России запретили размещать магазины бытовой химии и мебели в жилых домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В жилых домах и общественных зданиях запретили магазины бытовой химии и строительных материалов, сообщает RT.
В приказе МЧС России уточняется, что там не допускается размещать предприятия торговли по продаже горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. То же касается магазинов, торгующих строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой.
Согласно документу, мусоросборные и бельеприемные камеры в жилых и общественных зданиях, сооружениях должны выделяться противопожарными перегородками и перекрытием.
С октября прошлого года в жилых домах запрещено размещение хостелов. Решение призвано защитить права людей, проживающих в таких домах. Изначально документ должен был вступить в силу сразу после опубликования, но в Совфеде потребовали увеличить переходный период, чтобы не пострадали туристы и владельцы гостиниц.
С мая 2020 года в России вступил в силу запрет продажи алкоголя в барах и кафе площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Документом предполагается, что регионы могут корректировать установленный порядок. В Мосгордуме закон приняли, Сергей Собянин в июне подписал его.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: