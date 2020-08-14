В России запретили размещать магазины бытовой химии и мебели в жилых домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В жилых домах и общественных зданиях запретили магазины бытовой химии и строительных материалов, сообщает RT.

В приказе МЧС России уточняется, что там не допускается размещать предприятия торговли по продаже горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. То же касается магазинов, торгующих строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой.

Согласно документу, мусоросборные и бельеприемные камеры в жилых и общественных зданиях, сооружениях должны выделяться противопожарными перегородками и перекрытием.

С октября прошлого года в жилых домах запрещено размещение хостелов. Решение призвано защитить права людей, проживающих в таких домах. Изначально документ должен был вступить в силу сразу после опубликования, но в Совфеде потребовали увеличить переходный период, чтобы не пострадали туристы и владельцы гостиниц.

С мая 2020 года в России вступил в силу запрет продажи алкоголя в барах и кафе площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Документом предполагается, что регионы могут корректировать установленный порядок. В Мосгордуме закон приняли, Сергей Собянин в июне подписал его.