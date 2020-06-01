Собянин подписал закон о запрете продажи алкоголя в барах площадью менее 20 "квадратов"

18:47
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин подписал закон о запрете продажи алкоголя в барах площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
"Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей, общая площадь которого соответствует требованиям федерального законодательства", – следует из документа, утвержденного главой города.
5 мая в РФ вступил в силу Федеральный закон, который запрещает продажу алкоголя в заведениях площадью менее чем в 20 "квадратов". Документом предусматривается, что регионы могут корректировать данную меру.
До этого депутаты Мосгордумы приняли закон о запрете продажи алкоголя в барах и кафе площадью менее 20 квадратных метров. Так, член комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева отметила, что необходимо развивать культ здорового образа жизни.
Кроме того, Совет Федерации предлагал повысить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. Первый замглавы социального комитета палаты Валерий Рязанский говорил, что в условиях пандемии коронавируса тема здоровья граждан приобретает особую актуальность.
"Московский патруль": на севере Москвы выявлен магазин, где продавали алкоголь ночью
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: