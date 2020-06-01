Собянин подписал закон о запрете продажи алкоголя в барах площадью менее 20 "квадратов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин подписал закон о запрете продажи алкоголя в барах площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей, общая площадь которого соответствует требованиям федерального законодательства", – следует из документа, утвержденного главой города.

5 мая в РФ вступил в силу Федеральный закон, который запрещает продажу алкоголя в заведениях площадью менее чем в 20 "квадратов". Документом предусматривается, что регионы могут корректировать данную меру.

До этого депутаты Мосгордумы приняли закон о запрете продажи алкоголя в барах и кафе площадью менее 20 квадратных метров. Так, член комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева отметила, что необходимо развивать культ здорового образа жизни.

Кроме того, Совет Федерации предлагал повысить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. Первый замглавы социального комитета палаты Валерий Рязанский говорил, что в условиях пандемии коронавируса тема здоровья граждан приобретает особую актуальность.