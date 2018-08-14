Названы стартовые составы клубов "Спартак" и ПАОК

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Московский клуб "Спартак" и греческий ПАОК объявили стартовые составы на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. В стартовом составе клуба "Спартак" выйдут полузащитник Куинси Промес и форвард Луис Адриано, передает РИА Новости.
В состав "Спартака" вошли: Александр Максименко, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Андрей Ещенко, Роман Зобнин, Фернандо, Александр Ташаев, Куинси Промес, Денис Глушаков, Луис Адриано, Самуэль Жиго.
ПАОК начнет игру в следующем составе: Александрос Пашалакис, Лео Матос, Фернанду Варела, Омар Эль-Каддури, Жозе Маурисио, Александар Прийович, Димитрис Пелкас, Хосе Анхель Креспо, Димитрис Лимниос, Виейринья, Хосе Каньяс. В первой игре ПАОК одержал победу со счетом 3:2.
Матч состоится во вторник в 20:30 на стадионе "Спартак".
Ранее сообщалось, что более трех тысяч человек обеспечат общественный порядок во время футбольного матча Лиги чемпионов между "Спартаком" и греческим ПАОКом. Для обеспечения безопасности, в частности, задействуют сотрудников полиции и Росгвардии. К работе также будут привлечены представители ГУ МЧС России по Москве и кинологи со служебными собаками, сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
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