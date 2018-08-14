Более 3 тысяч человек обеспечат порядок во время футбольного матча "Спартак" − ПАОК

Фото: Портал Москва 24/Михаил Колобаев

Более 3 тысяч человек обеспечат общественный порядок во время футбольного матча Лиги чемпионов между "Спартаком" и греческим ПАОКом, который пройдет 14 августа в Москве на стадионе "Спартак".

Для обеспечения безопасности, в частности, задействуют сотрудников полиции и Росгвардии. К работе также будут привлечены представители ГУ МЧС России по Москве и кинологи со служебными собаками, сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

"Правительство Москвы и полиция призывают зрителей соблюдать общественный порядок как в чаше стадиона, так и на прилегающей территории", − говорится в сообщении.

Защитники Сальваторе Боккетти и Илья Кутепов не сыграют за "Спартак" в ответном матче третьего квалификационного раунда. Первый матч между командами прошел в Салониках 8 августа и завершился поражением москвичей – 2:3.