Более 3 тысяч человек обеспечат порядок во время футбольного матча "Спартак" − ПАОК

Фото: Портал Москва 24/Михаил Колобаев
Более 3 тысяч человек обеспечат общественный порядок во время футбольного матча Лиги чемпионов между "Спартаком" и греческим ПАОКом, который пройдет 14 августа в Москве на стадионе "Спартак".
Для обеспечения безопасности, в частности, задействуют сотрудников полиции и Росгвардии. К работе также будут привлечены представители ГУ МЧС России по Москве и кинологи со служебными собаками, сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
"Правительство Москвы и полиция призывают зрителей соблюдать общественный порядок как в чаше стадиона, так и на прилегающей территории", − говорится в сообщении.
Защитники Сальваторе Боккетти и Илья Кутепов не сыграют за "Спартак" в ответном матче третьего квалификационного раунда. Первый матч между командами прошел в Салониках 8 августа и завершился поражением москвичей – 2:3.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: