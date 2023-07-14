Роспотребнадзор проверил здание ВГТРК в Москве из-за конверта с порошком

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Роспотребнадзор провел комплекс мероприятий в здании телеканала ВГТРК в Москве из-за обнаружения конверта с неизвестным порошком. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора по столице.

"Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс мероприятий в задании ВГТРК в связи с обнаружением в экспедиции телеканала конверта с неизвестным порошком", – говорится в уведомлении.

Ранее в СМИ сообщалось, что в здание ВГТРК по адресу: 5-я улица Ямского Поля принесли конверт с белым порошком.

До этого белый порошок нашли в Белом доме в США. Отмечалось, что его нашли сотрудники Секретной службы США во время обхода здания. Специалисты установили, что порошком является "гидрохлорид кокаина".

Неизвестно, как порошок попал в Белый дом и в какой именно части здания его обнаружили.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обнаруженный наркотик предназначался действующему американскому лидеру Джо Байдену или его сыну Хантеру.

Позже дело о наркотиках в Белом доме закрыли за неимением улик. Установить владельца не помогли ни камеры наблюдения, ни анализы ДНК, ни изучение отпечатков пальцев.

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