В США начали принимать ставки на принадлежность найденного в Белом доме кокаина – СМИ

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Американские букмекерские конторы начали принимать ставки на принадлежность найденного в Белом доме пакетика с кокаином. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Так, букмекеры сервиса Betonline ставят преимущественно на сына действующего президента США Хантера Байдена. Коэффициент составляет 170 баллов. В рейтинге есть и шуточные ставки – некоторые, например, считают, что найденный кокаин принадлежит актрисе Анджелине Джоли.

Клиенты компании Sportsbetting тоже ставят на Хантера Байдена. А букмекеры сайта Bovada между тем уверены, что наркотик пронесли туристы, сына американского президента они ставят на второе место.

Об обнаружении подозрительного порошка в Белом доме стало известно 4 июля. Отмечалось, что его нашли сотрудники Секретной службы США во время обхода здания. Пока неизвестно, как порошок попал в Белый дом и в какой именно части здания его обнаружили.

Комментируя эту новость, экс-президент США Дональд Трамп, который сейчас проходит обвиняемым по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, заявил, что обнаруженный наркотик предназначался действующему американскому лидеру Джо Байдену или его сыну Хантеру.



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