Байден начал бить трибуну ногами во время выступления в Южной Каролине

Фото: ТАСС/Zuma

Американский президент Джо Байден начал пинать ногой по трибуне во время выступления в Южной Каролине. Видео было опубликовано на Youtube-канале GOP War Room.

На нем видно, как президент США бьет ногой по трибуне, объясняя это тем, что она не работает.

Видео: YouTube/GOP War Room

После этого Байден пошутил, что станет намного выше ростом, если встанет на трибуну, и перестал ее пинать.

Действующий глава Белого дома часто попадает в неловкие ситуации, из-за чего появляются дискуссии о его плохом психическом и физическом здоровье.

Например, ранее Джо Байден во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме перепутал гимн своей страны с индийским.

В середине мая в преддверии саммита Группы семи американский лидер перепутал должность премьер-министра Японии Фумио Кисиду, назвав его президентом.

Байден вновь перепутал Украину с Ираком, комментируя недавние события в России