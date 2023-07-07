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Байден начал бить трибуну ногами во время выступления в Южной Каролине
Фото: ТАСС/Zuma
Американский президент Джо Байден начал пинать ногой по трибуне во время выступления в Южной Каролине. Видео было опубликовано на Youtube-канале GOP War Room.
На нем видно, как президент США бьет ногой по трибуне, объясняя это тем, что она не работает.
Видео: YouTube/GOP War Room
После этого Байден пошутил, что станет намного выше ростом, если встанет на трибуну, и перестал ее пинать.
Действующий глава Белого дома часто попадает в неловкие ситуации, из-за чего появляются дискуссии о его плохом психическом и физическом здоровье.
Например, ранее Джо Байден во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме перепутал гимн своей страны с индийским.
В середине мая в преддверии саммита Группы семи американский лидер перепутал должность премьер-министра Японии Фумио Кисиду, назвав его президентом.
Байден вновь перепутал Украину с Ираком, комментируя недавние события в России
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