03:35Общество
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в супермаркетах
Фото: depositphotos/Nomadsoul1
В России необходимо запретить продажу алкоголя в супермаркетах. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от партии ЛДПР. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на составленный парламентариями законопроект.
Вместо супермаркетов депутаты предлагают продавать алкоголь исключительно в специализированных магазинах, в которых, помимо спиртного, больше ничего не будет.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, подобная мера позволит исключить спонтанные покупки алкогольной продукции, а также в целом снизить объем потребления алкоголя среди населения.
Кроме того, по словам замглавы фракции ЛДПР Ярослава Нилова, такого рода практика снизит число продаваемого контрафакта и случаев продажи алкоголя детям, поскольку в указанные спецмагазины будет запрещен вход для несовершеннолетних.
Депутат Госдумы Алексей Диденко уточнил, что в законе может быть сделано исключение для малонаселенных пунктов и отдаленных районов, в которых существует только один торговый объект.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ рассмотрит возможность проведения проверок в отношении продажи алкогольной продукции без их согласования с прокуратурой.
До этого депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект об административных штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение требований к производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
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