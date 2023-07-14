В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в супермаркетах

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В России необходимо запретить продажу алкоголя в супермаркетах. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от партии ЛДПР. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на составленный парламентариями законопроект.

Вместо супермаркетов депутаты предлагают продавать алкоголь исключительно в специализированных магазинах, в которых, помимо спиртного, больше ничего не будет.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, подобная мера позволит исключить спонтанные покупки алкогольной продукции, а также в целом снизить объем потребления алкоголя среди населения.

Кроме того, по словам замглавы фракции ЛДПР Ярослава Нилова, такого рода практика снизит число продаваемого контрафакта и случаев продажи алкоголя детям, поскольку в указанные спецмагазины будет запрещен вход для несовершеннолетних.

Депутат Госдумы Алексей Диденко уточнил, что в законе может быть сделано исключение для малонаселенных пунктов и отдаленных районов, в которых существует только один торговый объект.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ рассмотрит возможность проведения проверок в отношении продажи алкогольной продукции без их согласования с прокуратурой.

До этого депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект об административных штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение требований к производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

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