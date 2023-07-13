В РФ хотят допустить проверки точек продажи алкоголя без согласования с прокуратурой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Минэкономразвития РФ рассмотрит возможность проведения проверок в отношении продажи алкогольной продукции без их согласования с прокуратурой. Об этом сообщается на сайте правительства России.

"Минэкономразвития России (поручено) предусмотреть возможность проведения субъектами РФ отдельных контрольных мероприятий в отношении розничной реализации алкоголя без согласования с органами прокуратуры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции были одобрены индикаторы, позволяющие выявить риски нарушения требований в сфере розничной продажи алкоголя.

В ходе заседания глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заметил, что действующие в стране ограничения на проверки магазинов не позволяют эффективно выявлять случаи продажи контрафактного спиртного.

Ранее стало известно, что член Совфеда Андрей Клишас отозвал из Госдумы законопроект, которым предлагалось осуществлять продажу и доставку алкоголя в России через интернет. Этому предшествовал негативный отзыв Минфина, который в целом поддержал инициативу, но указал на ряд недостатков.

