В Федерации рестораторов и отельеров рассказали, примут ли в кафе татуировки с QR-кодом

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Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал Москве 24, будут ли в рестораны и кафе допускать людей с временными татуировками с QR-кодом.

Ранее москвичам, которые вакцинировались от коронавируса или недавно переболели, предложили посещать рестораны и кафе по временной татуировке с изображением QR-кода. Программу запустили компания Delivery Club и интернет-магазин Everink Tattoo.

Пользователи могут сделать заказ на сайте и после контакта с менеджером прислать в магазин свой QR-код. Сообщается, что на выбор представлено шесть эскизов, татуировка будет держаться две недели.

Бухаров заявил, что QR-код на входе в ресторане можно показать на любом носителе и татуировка не исключение.





Игорь Бухаров президент Федерации рестораторов и отельеров России QR-код любой принимается. На бумажном носителе, на значке, на копии его в телефоне – это не имеет значения. Вы наводите на него и дальше входите в систему госуслуг, где вам показывают, работает ли он. Вообще никаких проблем.

По словам Бухарова, люди могут предъявлять QR-код в любом удобном виде. "Можно на значок сделать QR-код, можно на майку сделать, если хотите приколоться. Разворачивайтесь спиной к тому, кто проверяет, и он снимает (считывает QR-код. – Прим. ред.). Не имеет значения, совершенно все равно", – отметил он.

При этом собеседник Москвы 24 подчеркнул, что QR-код должен обязательно считываться. И если с татуировкой это не получится, то человек не сможет пройти. "Если она нечитаемая, это не принимается в любом случае", – подчеркнул он.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в столице свадьбы, юбилеи и корпоративы в закрытых помещениях можно проводить только в COVID-free-ресторанах. До 1 августа правила не распространяются на открытые веранды и шатры.