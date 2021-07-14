Москвичи смогут сделать временную татуировку с QR-кодом

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Жители столицы, которые прошли вакцинацию от COVID-19 или переболели им за последние шесть месяцев, смогут посетить заведения общественного питания по временной татуировке с изображением их QR-кода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса доставки еды Delivery Club, одного из авторов проекта.
"Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов. Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя", – говорится в сообщении.
Для получения услуги нужно сделать заказ на сайте интернет-магазина и после подтверждения менеджера прислать QR-код.
Отмечается, что татуировка с QR-кодом продержится на теле около двух недель.
Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в столице свадьбы, юбилеи и корпоративы в закрытых помещениях можно проводить только в COVID-free-ресторанах. Он уточнил, что данные правила до 1 августа не будут распространяться на открытые веранды и шатры. По словам Немерюка, на текущий момент в столице около 8 тысяч точек общепита перешли на "бесковидный" формат работы.
С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.
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