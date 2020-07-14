Чечня временно запретила въезд туристам

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Чечня временно запретила туристам въезд в республику из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов.

Как передает РИА Новости, он объяснил, что открытие курортного сезона может спровоцировать вспышку заболеваемости и выразил надежду на понимание. Черхигов подчеркнул, что в республике удается контролировать ситуацию, минимизировать риски и обеспечивать безопасность граждан.

С 15 июля отменяется обязательная 14-дневная изоляция для людей, приезжающих в Россию. Им необходимо иметь при себе документ с отрицательным тестом на коронавирус. После 15 июля кабмин обсудит возобновление международного авиасообщения.

За последние сутки в стране подтвердили 6 248 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Всего в РФ зарегистрировано 739 947 случаев, скончались 11 614 человек. В Чечне зафиксирован 1851 случай, 28 человек умерли.