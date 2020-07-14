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Общество

14 июля, 17:45

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Эксперты оценили, не опасна ли отмена изоляции для въезжающих в Россию

Осторожно, двери открываются? Не опасна ли отмена изоляции для въезжающих в РФ
общество туризм

С 15 июля для всех прибывающих людей в Россию отменят обязательную двухнедельную изоляцию. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Разбираемся, не опасно ли такое послабление.

И своим, и чужим

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

С 15 июля иностранцам, которые приедут на территорию России, необходимо иметь справку на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус. Причем документ должен быть оформлен не ранее чем за три дня до прибытия. Тем, у кого такой справки нет, придется пройти тест за свой счет в течение трех дней в России. Кроме того, на границе потребуется еще один документ о выявлении антител к коронавирусу при их наличии.

Россияне тоже должны показать результаты теста на COVID-19 по прибытии на родину или сдать его уже дома. На прохождение обследования также отводится три дня. Ко всему прочему, работодателям нужно будет информировать работников, выезжающих из страны, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 по возвращении. Кроме того, они же обязаны проверять наличие документов.

Правительство РФ после 15 июля начнет постепенно снимать ограничения на воздушное сообщение с другими государствами. В первую очередь планируют восстановить полеты с теми странами, где заболеваемость коронавирусной инфекцией составит не более 40 человек на 100 тысяч населения.

Для возобновления авиасообщения с другими странами среднесуточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом за 14 дней там не должен превышать 1%.
Татьяна Голикова
вице-премьер России

По данным АТОР, готовы принимать российских туристов пока восемь стран: Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.

Обязательная двухнедельная изоляция для приезжающих в РФ отменяется с 15 июля

Не одним тестом единым?

По мнению вирусолога, профессора кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета Надежды Юминовой, эпидемиологическая ситуация в стране позволяет начинать открывать границы. Об этом она рассказала в беседе с Москвой 24. Эксперт также объяснила, почему приезжающих людей, кроме классического теста на COVID-19, необходимо проверять на антитела к коронавирусу.

"Тестом с помощью метода ПЦР (полимерной цепной реакции. – Прим. ред.) можно определить вирус только ограниченное время, когда он еще находится в организме и не выведен. Чтобы точно знать, что человек переболел и не будет являться очагом для распространения инфекции, нужно также проводить иммуноферментный анализ", – пояснила вирусолог.

Иммуноферментный тест дешевле и показывает более реальную ситуацию, которая происходит у человека в организме.
Надежда Юминова
вирусолог, профессор кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев также согласен, что Россия готова открывать границы. Но при этом всех приезжающих граждан нужно серьезно контролировать, считает специалист.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

"Справка – это такая небольшая перестраховка, но ей нельзя на 100% доверять. Людей, которые имеют клинические проявления, нужно обязательно проверять. Тех, у кого температура и другие признаки, нельзя пускать", – пояснил эксперт Москве 24.

Наши граждане тоже куда-то со временем поедут и полетят. Все восстановится и придет к какой-то нормальной жизни. Можно ожидать, что будет какой-то небольшой подъем заболеваемости, но этого бояться не надо.
Виталий Зверев
завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН

Кроме того, по его словам, пока непонятно, как будут проверять на подлинность справки, выданные в других странах. Поэтому более надежно будет проверять на коронавирус иностранцев по прибытии в Россию, считает вирусолог.

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