Ливень обрушился на Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Москву обрушились сильные осадки. По данным сервиса "Яндекс.Погода", дождь продлится в столичном регионе минимум два часа.
По состоянию на 18:00 температура воздуха в столице оценивается в 22 градуса. Влажность воздуха составляет 67%. Согласно прогнозам синоптиков, вместе с дождем в городе будет сильный ветер, порывы которого могут доходить до 17 метров в секунду.
Из-за обильных осадков вода скапливается на тротуарах и дорогах. О подтоплениях можно сообщить в управу района, в префектуру округа, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03, а также в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46.
Из-за грозы в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. В столице предупреждение действует с 16:00 14 июня до 00:00 15 июня, в области – с 12:00 вторника до 00:00 15 июня.
В столичном управлении МЧС РФ призвали горожан к внимательности на фоне непогоды. Так, водителям следует снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а пешеходам – обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
Ливни и грозы обещают в Москве до конца дня 14 июня
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