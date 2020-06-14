14:09
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию РФ, сообщает газета "Комсомольская правда".
Он отметил, что поправки в Конституцию активно обсуждались до ситуации с коронавирусом, однако позднее пандемия внесла коррективы, и внимание переключилось на другие проблемы.
"Сейчас ситуация нормализуется, даст Бог. И, соответственно, внимание возвращается к вопросам, связанным с нашей политической системой. И 1 июля людям предстоит сделать свой выбор в пользу поправок", – отметил парламентарий.
По его словам, поправки, связанные с укреплением национального суверенитета, с невозможностью ставить вопрос об изменении границ страны и ее территориальной неприкосновенности, крайне важны.
"И, конечно, для меня очень важны конституционные гарантии, связанные с защитой исторической памяти. А эта проблема остро встала сейчас, в период 75-летия Победы, когда уже все, кому не лень, пытаются просто отобрать нашу Победу", – добавил Никонов.
Также депутат указал на то, что электронное голосование в мире уже достаточно обширно используется. Дистанционный формат возымел в период пандемии особую актуальность, однако, подчеркнул Никонов, возможность проголосовать в традиционном формате остается.
"Я думаю, гораздо более даже безопасно – проголосовать, чем сходить в магазин", – резюмировал он.
Ранее сообщалось о том, что тестирование системы электронного голосования в Москве могут провести 18 июня.
Когда нужно записаться на электронное голосование
Записаться на участие в электронном голосовании можно через порталы mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Подать соответствующее заявление необходимо не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня начала дистанционного электронного голосования.
Известно, что проголосовать смогут лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в столице. После успешной авторизации на сайтах и переходе на страницу регистрации в онлайн-голосовании система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.
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