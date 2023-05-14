На Украине объявили дополнительный набор в call-центры, вымогающие деньги у россиян – СМИ

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Украинские спецслужбы расширили работу по дополнительному набору сотрудников call-центров, которые вымогают деньги у россиян и граждан СНГ. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур, ссылаясь на источники в СБУ.

Уточняется, что дополнительный набор был объявлен в Днепропетровске и Запорожье. Трудоустроиться в подобные call-центры можно по знакомству, а если человек захочет уволиться, то ему необходимо отработать "штраф", в который входят расходы организации. Помимо этого, после увольнения информация об ушедшем сотруднике передается в МВД Украины.

От потенциальных сотрудников требуется звонить по сформированной базе "клиентов", собирать необходимую информацию о них, а также под различными предлогами вымогать у них деньги.

Источник агентства сообщил, что схема работы этих call-центров основана на использовании подставных сим-карт, при помощи которых во время звонка злоумышленника показывается российский номер телефона.

Во время разговора со своими жертвами мошенники представляются сотрудниками банка, сообщают о блокировке карты и привязанного к ней счета "в связи с проведением спецоперации". Затем они просят перевести деньги на якобы резервный счет банка. После перевода деньги поступают в распоряжение СБУ.

Управление Федеральной службы безопасности по Москве в апреле этого года пресекло деятельность мошеннических call-центров, которые действовали в интересах Вооруженных сил Украины.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками региональных полицейских управлений и сообщают о якобы переводе денег на Украину от их лица.

УФСБ по Москве пресекло деятельность call-центров, действовавших в интересах ВСУ