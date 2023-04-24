ФСБ задержала призывавшего перейти на сторону Украины сотрудника ЧОП

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Российская ФСБ задержала сотрудника частного охранного предприятия, который хотел принять участие в боевых действиях на стороне Киева. По данным правоохранителей, он призывал и других людей сделать это.

"Установлено, что сотрудник частного охранного предприятия в целях улучшения своего материального положения высказывал намерения о поездке в зону боевых действий на Украине, где планировал принять участие на стороне ВСУ Украины, а также подыскивал сообщников из числа своих коллег", – передает ТАСС слова пресс-службы УФСБ по столице и области.

Там добавили, что злоумышленник признался в этих деяниях.

Ранее стало известно, что ФСБ пресекла покушение Службы безопасности Украины на мэра Горловки Ивана Приходько. По словам градоначальника, злоумышленники хотели устроить подрыв, используя такое количество взрывчатого вещества, что от него бы пострадали и его сотрудники.