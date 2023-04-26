УФСБ по Москве пресекло деятельность call-центров, действовавших в интересах ВСУ

Фото: УФСБ России по Москве и Московской области

Управление Федеральной службы безопасности по Москве пресекло деятельность мошеннических call-центров, которые действовали в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

"УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУМВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность мошенников, организовавших call-центры в городе Москве, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что аферисты представлялись сотрудниками российских силовых ведомств и работниками финансовых заведений. Они вынуждали жителей РФ переводить средства на банковские карты. Все украденные деньги мошенники обналичивали в банкоматах в разных регионах России.

Уже через курьеров, которые доставляли средства в обменные пункты, они конвертировали украденное в криптовалюту и переводили через анонимные криптокошельки на счета получателей на Украине.

Кроме того, силовики выявили, что мошенники в некоторых случаях применяли моральное давление. По данным ФСБ, такие call-центры специализируются на обмане людей, которые проживают за границей. Речь идет преимущественно о Германии, Испании и Франции.

В столичном главке МВД уточнили, что злоумышленники убеждали граждан перевести сбережения на "безопасные" счета, чтобы обезопасить их от якобы имевших место подозрительных действий. По данным полиции, всего им удалось похитить более 15 миллионов рублей.

"B результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны более 20 человек", – заявили в управлении.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Сотрудники ФСБ призвали россиян не терять бдительности и более внимательно относиться к звонкам от незнакомцев.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала сотрудника частного охранного предприятия, который хотел принять участие в боевых действиях на стороне Украины. По версии следствия, злоумышленник призывал и других людей совершить это.