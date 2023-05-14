05:06Общество
Синоптик сообщил о потеплении во второй половине следующей недели
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Во второй половине следующей недели в Центральной России прогнозируется потепление. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По словам синоптика, в среду, 17 мая, температура будет в диапазоне от 18 до 23 градусов, а в четверг, 18 мая, – от 20 до 25 градусов. Такая погода окажется выше климатической нормы на 1–2 градуса, добавил Вильфанд.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает сухая погода без осадков на предстоящей неделе. Температура в эти дни составит от плюс 20 до плюс 24 градусов.
До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что, по предварительным прогнозам, предстоящий летний сезон в России будет немного засушливым, а по температуре умеренным.
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