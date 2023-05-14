Бастрыкин заявил о фактах групповых нападений мигрантов с целью унижения русских

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о росте экстремистских преступлений в РФ. Об этом он сообщил во время XI Петербургского международного юридического форума, говорится в телеграм-канале ведомства.

Бастрыкин также отметил, что преступность несовершеннолетних и миграционная преступность в России "молодеют".

Помимо этого, председатель СК РФ заявил, что отмечаются факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских. Он добавил, что некоторые мигранты не хотят изучать русский язык и культуру, а свои традиции они противопоставляют русским традициям.

Ранее Владимир Путин поручил создать условия, которые помогут иностранным гражданам и их детям освоить русский язык и общепризнанные нормы поведения.

До этого в МВД РФ сообщили, что у почти 800 тысяч иностранных граждан есть ограничения на въезд в Россию.