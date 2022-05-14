В столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.
Предупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 14 мая. Ранее оно действовало до полудня. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
В столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит +15...+17 градусов, в Подмосковье – +13...+18 градусов.
Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы призвали жителей столицы быть предельно внимательными на улице из-за ветра. Горожанам посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
В начале следующей недели в столичном регионе ожидается похолодание, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура будет на 3–4 градуса ниже нормы и в дневное время в среднем составит +10...+13 градусов
Синоптик объяснил, что Московский регион на предстоящей неделе окажется в тылу циклона. Ожидается дождливая погода, а атмосферное давление будет ниже нормы на 8–10 миллиметров ртутного столба.
Град выпал в некоторых районах Москвы
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