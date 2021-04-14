Судебные приставы выселяют всех жителей "захваченного" монастыря на Урале

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Судебные приставы начали выселять всех жителей Среднеуральского женского монастыря, который "захватили" сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом сообщает сайт главка Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Свердловской области.
Известно, что исполнительный документ выдал Верхнепышминский городской суд.
"В ГУ ФССП России по Свердловской области поступил исполнительный документ неимущественного характера немедленного исполнения <...> о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря", – сообщили в службе.
Там отметили, что причиной выселения стали нарушения требований градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, на территории монастыря имеются нарушения пожарной безопасности, которые создают опасность для здоровья граждан.
"Органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда", – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что все права граждан при выселении соблюдены.
27 апреля 2020 года священнослужитель был отстранен от проповедей, ему также запретили публично высказываться. Причиной стала публикация видеозаписи с обращением схиигумена, призывавшего людей выходить на улицы и посещать храмы.
В июле того же года суд Екатеринбургской епархии лишил схиигумена Сергия сана. В декабре 2020 года Басманный суд Москвы заключил Николая Романова под стражу.
Позднее арест схимонаха Сергия был продлен до 28 мая.
Басманный суд арестовал бывшего схимонаха Сергия
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