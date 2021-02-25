Суд продлил до 28 мая арест бывшего схимонаха Сергия

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Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего схимонаха Сергия, сообщает ТАСС.

Речь идет о Николае Романове, обвиняемом в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

Уточняется, что арест схимонаха Сергия был продлен до 28 мая. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

27 апреля 2020 года священнослужитель был отстранен от проповедей, ему также запретили публично высказываться. Причиной стала публикация видеозаписи с обращением схиигумена, призывавшего людей выходить на улицы и посещать храмы.

В июле того же года суд Екатеринбургской епархии лишил схиигумена Сергия сана. В декабре 2020 года Басманный суд Москвы заключил Николая Романова под стражу.