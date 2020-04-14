Депздрав опроверг информацию о запрете работникам скорой помощи получать обеды в "Макавто"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Запрет на получение работниками скорой помощи бесплатных обедов в "Макавто" не соответствует действительности. С данным заявлением выступили в департаменте здравоохранения столицы, передает Агентство "Москва".

Ранее в одном из Telegram-каналов утверждалось, что сотрудникам "скорой" нельзя брать еду сети ресторанов быстрого питания McDonald’s.

"Никаких запретов и распоряжений по этому поводу не было", – объяснили представители столичного департамента.



Кроме того, в Депздраве отметили, что кареты скорой помощи всегда были оборудованы датчиками GPS. Данные меры необходимы, так как скорые города работают в единой информационной системе.



"Контроль за нахождением и передвижением бригад скорой помощи осуществляется на постоянной основе", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что правительство выделило более 3 миллиардов рублей для выплат медработникам.