Заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в Москве за неделю снизились на 40%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заболеваемость коронавирусом и уровень госпитализаций в Москве за неделю снизились на 40%. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра указала, что ситуация с коронавирусом в столице значительно улучшилась.

"Это позволяет нам наращивать объемы оказания плановой и специализированной помощи", – объяснила Ракова.

Она добавила, что вскоре власти города вернут в обычный режим работы порядка 600 коек в четырех городских больницах.

За последние сутки в Москве госпитализировали 169 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 179 человек, сообщал Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков заявлял, что в России уменьшаются заболеваемость вирусом и число госпитализированных пациентов. При этом говорить о завершении пандемии коронавируса сейчас неверно.