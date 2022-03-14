В Москве за сутки госпитализировали 169 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве госпитализировали 169 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 179 человек, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За сутки в Москве выздоровел еще 1 061 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. В общей сложности число выздоровевших составило 2 523 496.

За последние 24 часа в столице выявили 957 новых случаев COVID-19. Скончались от последствий коронавируса 44 человека.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее рассказал, что в России в настоящее время наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, однако есть риск нового всплеска.

По словам специалиста, ключевыми месяцами по эпидемиологической ситуации остаются март и апрель. Он также отметил, что на уровень коллективного иммунитета влияет вакцинация, поэтому время спада заболеваемости COVID-19 нужно использовать для ревакцинации.

