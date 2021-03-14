Историк назвал стереотипы о россиянах за границей

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Историк и специалист по туризму Лоран Тиссо рассказал, что о каждом народе бытуют различные стереотипы, пишет издание Le Figaro.
Итальянцев в мире считают бабниками, американцев называют необразованными, а китайцев и немцев – бескультурными, отмечает эксперт. О россиянах, по словам Тиссо, отзываются как о шумных, грубых, невежливых и асоциальных людях.
Эксперт объяснил, что данные стереотипы имеют историческое объяснение. Дело в том, что страна долгое время была замкнута в себе, а ее жители стали путешествовать по миру после падения Берлинской стены.
"Причем с несколько "реваншистским" настроем, стремлением наверстать упущенное время, консюмеризмом и высокомерием", – отметил историк.
Он добавил, что в глазах иностранцев российские олигархи выглядят как люди, которые не могут жить без шуб и дорогих часов. Кроме того, русские люди всегда высказывают свое недовольство в лицо, считают за рубежом.
Ранее певец и шоумен Пьер Нарцисс рассказал, какие стереотипы о России существуют в Африке. По его словам, в жарких странах считают, что в России холодно, что в ней живут суровые люди, которые не умеют ничего, кроме как стрелять ракетами, что в стране медведи ходят по улицам.
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