Историк назвал стереотипы о россиянах за границей

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Историк и специалист по туризму Лоран Тиссо рассказал, что о каждом народе бытуют различные стереотипы, пишет издание Le Figaro.

Итальянцев в мире считают бабниками, американцев называют необразованными, а китайцев и немцев – бескультурными, отмечает эксперт. О россиянах, по словам Тиссо, отзываются как о шумных, грубых, невежливых и асоциальных людях.

Эксперт объяснил, что данные стереотипы имеют историческое объяснение. Дело в том, что страна долгое время была замкнута в себе, а ее жители стали путешествовать по миру после падения Берлинской стены.

"Причем с несколько "реваншистским" настроем, стремлением наверстать упущенное время, консюмеризмом и высокомерием", – отметил историк.

Он добавил, что в глазах иностранцев российские олигархи выглядят как люди, которые не могут жить без шуб и дорогих часов. Кроме того, русские люди всегда высказывают свое недовольство в лицо, считают за рубежом.

Ранее певец и шоумен Пьер Нарцисс рассказал, какие стереотипы о России существуют в Африке. По его словам, в жарких странах считают, что в России холодно, что в ней живут суровые люди, которые не умеют ничего, кроме как стрелять ракетами, что в стране медведи ходят по улицам.

